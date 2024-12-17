لمن صوت محمد صلاح وحسام حسن للاعب الأفضل في العالم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - جوائز ذا بيست، فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العام خلال حفل ذا بيست، لعام 2024 والمُقدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكشف الفيفا عن عملية التصويت لقائدي المنتخبات والمدربين لجوائز ذا بيست وجاء تصويت محمد صلاح قائد منتخب مصر كالتالي:

فينيسيوس جونيور - رودري - داني كارفاخال

بينما تصويت حسام حسن مدرب منتخب مصر:

رودري - فينيسيوس جونيور - بيلنجهام

وتنافس على الجائزة 11 مرشحًا، وهم: خماسي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفاخال، لاعب ريال مدريد السابق توني كروس، ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ورودري، لاعب برشلونة لامين يامال، نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي ولاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

وكان ليونيل ميسي هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024

كما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدير فني لعام 2024 بجوائز ذا بيست للأفضل.

وضمت القائمة 5 مرشحين، وهم: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ودي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وكان بيب جوارديولا هو الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.



تشكيل العام

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن التشكيل المثالي لعام 2024 خلال حفل جوائز ذا بيست.

وضم تشكيل العام كلا من.

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، والتي تضم 77 لاعبًا على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أفضل حارس

فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينز يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2024 في حفل جوائز الأفضل في العالم، ذا بيست، لعام 2024 والمُقدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وضمت قائمة المرشحين إيدرسون حارس مانشستر سيتي والبرازيل، دوناروما حارس باريس سان جيرمان وإيطاليا، أندريه لونين حارس ريال مدريد وأوكرانيا، إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا والأرجنتين، ديفيد رايا حارس آرسنال وإسبانيا، مايك ماينان حارس ميلان وفرنسا، إلى جانب أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو وإسبانيا.

وكان إيدرسون هو الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

جائزة الجماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فوز الطفل جيلهيرمي جاندرا مشجع فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بجائزة الجماهير في جوائز ذا بيست

كما حصل تياجو مايا على جائزة اللعب النظيف لعام 2024.

أفضل لاعبة 2024

فازت الإسبانية إيتنا بلومتي، لاعبة فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم للسيدات في حفل ذا بيست، لعام 2024 والمُقدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

جائزة بوشكاش

فاز الأرجنتيني جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بجائزة بوشكاش ذا بيست لأفضل هدف في عام 2024 خلال حفل ذا بيست.

وتنافس للفوز بالجائزة كل من حسن الهيدوس بهدفه مع قطر أمام الصين، تيري أنتونيس بهدفه مع ملبورن سيتي أمام وسترن سيدني ووندررز، ياسين بنزية بهدفه مع الجزائر أمام جنوب إفريقيا، والتر بو بهدفه مع لانوس أمام تيجري، ميشيل شيرينوس بهدفه مع هندوراس أمام كوستاريكا، فيديريكو ديماركو بهدفه مع إنتر ميلان أمام فروزينوني، أليخاندرو جارناتشو بهدفه مع إيفرتون أمام مانشستر يونايتد، محمد قدوس بهدفه مع وست هام أمام فرايبورج، دينيس أويدي بهدفه مع كامبالا كابيتال سيتي أوثوريتي أمام كيتارا، بول أونواتشو بهدفه مع طرابزون سبور أمام كونياسبور، جيد فلوجين بهدفه مع روتردام يونايتد أمام هال سيتي.

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