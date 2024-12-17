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النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى السعودية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - لمن فاته حفل «ذا بيست».. تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - لمن فاته حفل «ذا بيست».. تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - لمن فاته حفل «ذا بيست».. تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024.. أسدل الستار على حفل جوائز ذا بيست، والذي أقيم مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم.

وأعلن الفيفا بشكل مفاجئ إقامة حفل جوائز الأفضل «ذا بيست» في قطر اليوم على هامش نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها غدًا، بدلًا من إقامته في موعده المعتاد بالسنوات الأخيرة خلال شهر يناير.

وأقيم حفل جوائز الأفضل 2024 بالتزامن مع الذكرى العشرين لافتتاح أكاديمية أسباير، ويحضر كوكبة من الشخصيات التي يتقدمها رئيس الفيفا، وأعضاء مجلس الاتحاد وأساطير كرة القدم وأسماء لامعة في عالم الساحرة المستديرة.

قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024

مدربة إنجلترا الأفضل في عام 2024

وحصلت مدربة إنجلترا للسيدات، إيما هايز، على جائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2024، بعد تفوقها على الجميع.

مدربة إنجلترا الأفضل في عام 2024

من هي أفضل حارسة مرمى في ذا بيست؟

وتوجت حارس مرمى الولايات المتحدة الأمريكية، أليسا نايهير، نجمة شيكاغو ريد ستار، بجائزة أفضل حارسة مرمى لفئة السيدات في 2024، بجوائز "ذا بيست".

أليسا نايهير

جانارتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف 2024

وتوج هدف جانارتشو، بجائزة أفضل هدف في 2024، والذي أحرزه مع نادي مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون يوم 26 نوفمبر 2024، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، شاهد الهدف من هنا.

التشكيلة المثالية في 2024

وشهدت التشكيلة المثالية استبعاد نجمنا المصري محمد صلاح، في مفاجأة كبيرة، نظرا لما قدمه الفرعون مع ليفربول في 2024.

وجاءت التشكيلة المثالية من "فيفا" على النحو التالي:

التشكيلة المثالية في 2024

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: داني كارفخال - روديجر - روبين دياز - ساليبا

في خط الوسط: بيلينجهام - رودري - توني كروس.

في خط الهجوم: لامين يامال - إيرلينج هالاند - فينسيوس جونيور.

فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة الأفضل

تُوج فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد بجائزة الأفضل 2024، والمقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة القطرية الدوحة.

فينسيوس جونيور الأفضل

أنشيلوتي يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 2024

توج كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بـ جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024، والمقدمة في حفل "الفيفا".

أنشيلوتي الأفضل

مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

نجح النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى نادي أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين في الحصول على جائزة أفضل حارس مرمى خلال عام 2024 والمقدمة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم«الفيفا

مارتينيز الأفضل

جائزة أفضل هدف في الكرة النسائية لعام 2024

حصلت على جائزة أفضل هدف في الكرة النسائية لعام 2024 اللاعبة مارتا، والتي سجلته مع البرازيل ضد جامايكا بتاريخ 1 يونيو 2024.

جائزة مارتا لأفضل هدف

التشكيل المثالي للسيدات ذا بيست 2024

وجاء التشكيل المثالي للسيدات على النحو التالي:

التشكيل المثالي للسيدات ذا بيست 2024
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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