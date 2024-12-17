جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن التشكيل المثالي لعام 2024 خلال حفل جوائز ذا بيست.

وضم تشكيل العام كلا من..

وانطلق حفل جوائز الأفضل في العالم، ذا بيست 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2024

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أنه سيتم إذاعة حفل جوائز ذا بيست 2024 بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للاتحاد.



ويأتي حفل ذا بيست اليوم قبل يوم من مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، على ملعب "لوسيل" في قطر بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وتأهل باتشوكا لملاقاة ريال مدريد في مباراة نهائي نسخة 2024 من كأس إنتركونتيننتال بعد تغلبه على الأهلي، يوم السبت الماضي بركلات الترجيح.

وكان “فيفا” قد أوضح أن حفل جوائز ذا بيست 2024 سيتم بشكل إلكتروني، عن بعد، خلال حفل عشاء فاخر في أكاديمية أسباير الشهيرة، في قطر.

فئات الجوائز

وتضم الجوائز العديد من الفئات، حيث هناك أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب لفريق رجال، أفضل مدرب لفريق سيدات، أفضل حارس مرمى رجال، أفضل حارس مرمى سيدات، أفضل هدف للرجال (بوشكاش)، أفضل هدف للسيدات (مارتا)، جائزة اللعب النظيف، التشكيل المثالي.

ويمتلك الجمهور نسبة في التصويت في جوائز الفئات المختلفة، إلى جانب قادة ومدربي منتخبات الرجال والسيدات وممثلي وسائل الإعلام، في حين حصل المشجعون على حق التصويت لأول مرة في اختيار التشكيل المثالي.

وتقع مسؤولية اختيار جائزة أفضل هدف بالمناصفة بين الجمهور ومجموعة من أساطير فيفا، في حين أن الجماهير هي المسؤولة عن اختيار جائزة فيفا للمشجعين، بينما اُسندت مهمة اختيار جائزة فيفا للعب النظيف إلى مجموعة خبراء.

المرشحون لجوائز الأفضل في العالم 2024 جائزة أفضل لاعب في العالم

ويغيب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وتضم القائمة 11 مرشحًا، وهم: خماسي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفاخال، لاعب ريال مدريد السابق توني كروس، ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ورودري، لاعب برشلونة لامين يامال، نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي ولاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

وكان ليونيل ميسي هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

جائزة أفضل مدرب في العالم

تضم القائمة 5 مرشحين، وهم: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ودي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وكان بيب جوارديولا هو الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

تضم القائمة 7 مرشحين، وهم: إيدرسون حارس مانشستر سيتي والبرازيل، دوناروما حارس باريس سان جيرمان وإيطاليا، أندريه لونين حارس ريال مدريد وأوكرانيا، إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا والأرجنتين، ديفيد رايا حارس آرسنال وإسبانيا، مايك ماينان حارس ميلان وفرنسا، إلى جانب أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو وإسبانيا.

وكان إيدرسون هو الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

التشكيل المثالي لعام 2024

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، والتي تضم 77 لاعبًا على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



جائزة أفضل هدف في العالم

تضم القائمة 11 مرشحًا، وهم: حسن الهيدوس بهدفه مع قطر أمام الصين، تيري أنتونيس بهدفه مع ملبورن سيتي أمام وسترن سيدني ووندررز، ياسين بنزية بهدفه مع الجزائر أمام جنوب إفريقيا، والتر بو بهدفه مع لانوس أمام تيجري، ميشيل شيرينوس بهدفه مع هندوراس أمام كوستاريكا، فيديريكو ديماركو بهدفه مع إنتر ميلان أمام فروزينوني، أليخاندرو جارناتشو بهدفه مع إيفرتون أمام مانشستر يونايتد، محمد قدوس بهدفه مع وست هام أمام فرايبورج، دينيس أويدي بهدفه مع كامبالا كابيتال سيتي أوثوريتي أمام كيتارا، بول أونواتشو بهدفه مع طرابزون سبور أمام كونياسبور، جيد فلوجين بهدفه مع روتردام يونايتد أمام هال سيتي.

وكان جيلهيرم مادروجا، لاعب بوتافوجو، قد فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.