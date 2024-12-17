موعد طرح تذاكر مباريات مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " موعد طرح تذاكر مجموعة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية 2025 والمقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية والتي تضم كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا لما أعلنه الفيفا فأنه من المقرر أن يتم طرح تذاكر مجموعة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

حقيقة حصول الأهلي على 50 مليون دولار للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن حصول النادي على 50 مليون دولار نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل.

كان موقع Sports Illustrated الأمريكي قد كشف عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 بثوبه الجديد بمشاركة 32 فريقًا من بينهم النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، حيث من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل.

كما كشف الموقع الأمريكي، أن كل ناد سيشارك في مسابقة كأس العالم للأندية سيحصل على مبلغ 50 مليون دولار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأضاف الموقع الأمريكي أن الفريق الفائز ببطولة كأس العالم للأندية سيحصل على جائزة قدرها 100 مليون دولار.

ونفى مصدر بالنادي الاهلي ما أثير عن أن النادي سيحصل على 50 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

وأضاف المصدر أن الاتحاد الدولي لم يخطر النادي الأهلي بأي مقابل مادي نظير المشاركة بالبطولة وأن المعلن قبل ذلك هو حصول الأندية على مبلغ 8 مليون دولار وفي حال تخطي الأدوار الأولى تزيد المكافأة حسب ترتيب الفريق في البطولة.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المبلغ المستحق للفرق المشاركة في البطولة خلال القرعة التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية والتي يمثل الأهلي فيها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.





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