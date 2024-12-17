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الرياضة - 07:01 - عيار 24 وصل كام.. سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - عيار 24 وصل كام.. سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - عيار 24 وصل كام.. سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - سعر الذهب اليوم عيار 24.. تراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2024 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب عيار 24 في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4320 جنيهًا للبيع.

- 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3960 جنيهًا للبيع.

- 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3780 جنيهًا للبيع.

- 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3240 جنيهًا للبيع.

- 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

- 2520 جنيهًا للبيع.

- 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2160 جنيهًا للبيع.

- 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1620 جنيهًا للبيع.

- 1611.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2639.17 دولار للبيع.

- 2638.9 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4320 جنيهًا 4297.25 جنيه
عيار 22 3960 جنيهًا 3939 جنيهًا
عيار 21 3780 جنيهًا 3760جنيهًا
عيار 18 3240 جنيهًا 3222.75 جنيه
عيار 14 2520 جنيهًا 2506.75جنيه
عيار 12 2160 جنيهًا 2148.5 جنيه
عيار 9 1620 جنيهًا 1611.5 جنيه
سعر أوقية الذهب 2639.17 دولار 2638.9 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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