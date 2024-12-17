الإمارات تتصدر القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - خليجي 26، يترقب عشاق الكرة العربية انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 26، والتي تقام بدولة الكويت.

القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بالبطولة

ويتصدر منتخب الإمارات قائمة الأعلى فيما يخص القيمة التسويقية بين جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وتصل القيمة التسويقية للمنتخب الإماراتي وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لـ 37.30 مليون يورو.

وفيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني في صراع القيمة التسويقية بكأس الخليج بـ 27.10 ملايين يورو.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث خلف الإمارات والسعودية بقيمة تقدر بـ 19.58 مليون يورو.

بينما تقدر القيمة التسويقية لمنتخب البحرين 10 ملايين دولار.

في المقابل، يعد منتخب اليمن أقل المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج على مستوى القيمة السوقية ب 2.35 مليون يورو.

موعد انطلاق كأس الخليج 26

وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الدولي بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين أصحاب الأرض، منتخب الكويت، أمام وصيف النسخة الأخيرة منتخب عمان.

وتستمر المسابقة على مدار 12 يومًا تقريبًا، لتقام المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي يوم الجمعة الموافقة 3 يناير 2025.

المنتخبات المشاركة في كأس الخليج 26

وتشارك 8 منتخبات كما هو معتاد في كأس الخليج 26، يتقدمها أصحاب الأرض منتخب الكويت، بجانب المنتخب السعودي ومنتخب قطر ومنتخب البحرين ومنتخب عمان ومنتخب الإمارات ومنتخب اليمن، وحامل لقب النسخة الأخيرة منتخب العراق.

وستشارك كافة هذه المنتخبات بالقوام الأساسي، حتى أنه تم إيقاف دوري روشن السعودي لمدة شهر حتى تستعد كتيبة المدرب هيرفي رينارد رغم ما تردد في الأشهر الماضية أن السعودية قد تدخل بالمنتخب الثاني كما كان الحال في النسخة الماضية.

نظام كأس الخليج 26

بطولة الخليج تعتبر ذات أهمية للمنتخبات المشاركة، فإنها فرصة مثالية للإعداد للفترة الحاسمة القادمة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يُستكمل الدور الثالث من التصفيات في شهر مارس المقبل.

ولن يتغير النظام المعتاد تاريخيًّا لكأس الخليج، حيث ستقام نسخة خليجي 26 بمشاركة 8 منتخبات سيتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف الثانية والعكس صحيح، والفائزان ينتقلان إلى النهائي المرتقب.

مباريات خليجي 26 ستقام على ملعبين، وهما جابر الأحمد بسعة 60 ألف متفرج وجابر المبارك (الصليبيخات) بسعة 15 ألف متفرج.

يذكر أن المنتخب العراقي تُوِّج بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج بعد مباراة قوية أمام المنتخب العُماني والتي انتهت بانتصار "أسود الرافدين" 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب البصرة.

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