الرياضة - 06:36 - 11 يوما في يناير.. تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - يقترب عام 2024 من الانتهاء، ولذلك ترتفع معدلات البحث عن الإجازات الرسمية لعام 2025 رغبة من المواطنين لمعرفة الإجازات، ونقدم لكم جدولًا لكل أيام العطلات والإجازات الرسمية لعام 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات الرسمية لعام 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد أول الإجازات الرسمية في عام 2025

تعتبر أول إجازة رسمية في عام 2025 يوم 7 يناير الموافق الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتليها في الشهر نفسه 10 إجازات أخرى ما بين الرسمية والأسبوعية.

11 إجازة رسمية وأسبوعية في يناير 2025

ينطلق عام 2025 بـ11 إجازة للموظفين تختلف بين الرسمية والأسبوعية في شهر يناير، تبدأ بيومي الجمعة والسبت 3 و 4 يناير كعطلة أسبوعية، وبعدها ب3 أيام إجازة عيد الميلاد المجيد.

تأتي بعد ذلك 4 إجازات أسبوعية، الجمعة الموافق 10 يناير والجمعة الموافق 17 يناير، ثم السبت الموافق 11 يناير والسبت الموافق 18 يناير.

ونختم الشهر ب 4 إجازات منها 3 إجازات متتالية وهي الجمعة الموافق 23 يناير والسبت الموافق 24 يناير كعطلات أسبوعية، ثم تأتي إجازة عيد الشرطة 25 يناير يوم الأحد، تليهم آخر إجازة أسبوعية يوم الجمعة الموافق 31 يناير.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

- 7 يناير (الثلاثاء): عيد الميلاد القبطي.

- 25 يناير (السبت): عيد الشرطة 25 يناير.

- 30 مارس (الأحد): عيد الفطر المبارك.

- 21 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم.

- 25 أبريل (الجمعة): عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو (الخميس): عيد العمال.

- 5 يونيو (الخميس): وقفة عرفات.

- 6 يونيو (الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

- 26 يونيو (الخميس): رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو (الإثنين): ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو (الأربعاء): عيد الثورة.

- 4 سبتمبر (الخميس): المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر (الإثنين): عيد القوات المسلحة.