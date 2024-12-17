الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - تستعد دار الإفتاء المصرية خلال أيام لاستطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

هلال شهر رجب 1446هـ

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص هلال شهر رجب 1446هـ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

من المقرر استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هـ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446هـ.

هلال شهر رجب 1446هـ

-يستمر بقاء هلال شهر رجب 1446هـ في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدة 28 دقيقة في مكة المكرمة، و24 دقيقة في القاهرة.

-بينما يتراوح بقاؤه في سماء باقي محافظات الجمهورية ما بين 23 و29 دقيقة.

-وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى لمدة تتراوح بين 16و41 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير 2025 المقبل.

التقويم الهجري

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يُولد الهلال فور حدوث الاقتران، ويظل مرئيًا في السماء لفترات متفاوتة حسب كل منطقة، وبذلك يُرجح أن يكون الأربعاء 1 يناير 2025 هو غرة شهر رجب 1446هـ.

الأدعية المستجابة ف شهر رجب

-اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

-"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان”، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يُردد مع بداية شهر رجب.

-اللهم إني أسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.