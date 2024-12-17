وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - تستعد دار الإفتاء المصرية خلال أيام لاستطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

هلال شهر رجب 1446هـ

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص هلال شهر رجب 1446هـ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

من المقرر استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هـ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446هـ.

الأدعية المستحبة في شهر رجب 1445

هلال شهر رجب 1446هـ

-يستمر بقاء هلال شهر رجب 1446هـ في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدة 28 دقيقة في مكة المكرمة، و24 دقيقة في القاهرة.

-بينما يتراوح بقاؤه في سماء باقي محافظات الجمهورية ما بين 23 و29 دقيقة.

-وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى لمدة تتراوح بين 16و41 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير 2025 المقبل.

هلال شهر رجب

التقويم الهجري

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يُولد الهلال فور حدوث الاقتران، ويظل مرئيًا في السماء لفترات متفاوتة حسب كل منطقة، وبذلك يُرجح أن يكون الأربعاء 1 يناير 2025 هو غرة شهر رجب 1446هـ.

الأدعية المستحبة في شهر رجب 2024

الأدعية المستجابة ف شهر رجب

-اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

-"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان”، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يُردد مع بداية شهر رجب.

-اللهم إني أسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

اقرأ أيضاً
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

عمرة شهر رجب 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة والبرامج المتاحة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق