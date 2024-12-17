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الرياضة - 06:16 - أول رد رسمي من نانت على اهتمام الأهلي بضم مصطفى محمد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:16 - أول رد رسمي من نانت على اهتمام الأهلي بضم مصطفى محمد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - أول رد رسمي من نانت على اهتمام الأهلي بضم مصطفى محمد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - كشف فالديمار كيتا، رئيس نادي نانت الفرنسي، على اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات الدولي المصري مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة.

ةشهدت الساعات الماضية تواجد مصطفى محمد من بين الأسماء المرغوب في التعاقد معها من جانب النادي الأهلي في ظل مساعي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لتقوية صفوفه قبل كأس العالم للأندية المقبلة والمقرر لها صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فالديمار كيتا من خلال تصريحات خاصة ومقتضبة لـ كورة بلس: "لا توجد أي اتصالات من جانب النادي الأهلي بشأن مصطفى محمد، لم يتحدث معي أحد."

تدعيمات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع لاعبه السابق والحالي في الوكرة القطري، حمدي فتحي، ليدعم الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وهو ما أعلنه النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي.

بجانب حمدي فتحي، ظهر اسم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد الأسبق والذي أكدت صحفية ماركا الإسبانية عن وجود اهتمام من جانب إدارة النادي الأهلي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز كان قد قال في تصريحات سابقة لـ كورة بلس، إنه لم تحدث أيضا أي اتصالات رسمية من جانب النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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