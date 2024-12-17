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جروس يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

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جروس يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

جروس يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جروس مدرب الزمالك 

وتحدث جروس مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد أهمية هذه المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وأكد المدير الفني ثقته التامة في كل أفراد الفريق لتنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات. 

وحرص جروس على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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