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دوري المحترفين، أحمد العجوز يتقدم بالاستقالة من تدريب القناة - أخبار كلمتك

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دوري المحترفين، أحمد العجوز يتقدم بالاستقالة من تدريب القناة - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، أحمد العجوز يتقدم بالاستقالة من تدريب القناة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - دوري المحترفين، تقدم أحمد العجوز، المدير الفني لفريق القناة، بالاستقالة من منصبه بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الترسانة في المباراة التي جمعتهما في مسابقة دوري المحترفين.

وكان العجوز قد تولى قيادة فريق القناة خلفًا للمدرب سامر عبد الرحمن. 

وحقق فريق الترسانة فوزًا صعبًا على نظيره القناة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري القسم الثاني "دوري المحترفين".

أحرز أهداف الترسانة اللاعب أوتو في الدقيقتين 22 و58، فيما سجل شلاطة هدف القناة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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نتائج مباريات أمس الإثنين في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا 2-0 

أسوان ضد بروكسي  1-1

بترول أسيوط ضد لافيينا  1-1

ديروط ضد المنصورة  0-1 

سبورتنج ضد السكة الحديد  1-2

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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