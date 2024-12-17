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الرياضة - 05:52 - عاجل| منهم «يوسف ندا».. إدراج 76 عضوا بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:52 - عاجل| منهم «يوسف ندا».. إدراج 76 عضوا بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:52 - عاجل| منهم «يوسف ندا».. إدراج 76 عضوا بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 279 تابع (أ)، الصادر في 15 ديسمبر 2024، قرار محكمة جنايات (أول درجة القاهرة) الدائرة الثانية - جنائي بدر، بشأن إدراج 76 عضوًا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين.

وجاء نص القرار كالتالي: «قرار محكمة جنايات القاهرة في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024، قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

قررت المحكمة أولا: إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

ثانيا: إدراج 76 عضوًا بجماعة الإخوان، على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ومنهم: يوسف مصطفى علي ندا، ويوسف صبري عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز البسيوني، ويوسف ناجح يوسف السيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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