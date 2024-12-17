الرياضة - 05:52 - عاجل| منهم «يوسف ندا».. إدراج 76 عضوا بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 279 تابع (أ)، الصادر في 15 ديسمبر 2024، قرار محكمة جنايات (أول درجة القاهرة) الدائرة الثانية - جنائي بدر، بشأن إدراج 76 عضوًا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين.
وجاء نص القرار كالتالي: «قرار محكمة جنايات القاهرة في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024، قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
قررت المحكمة أولا: إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
ثانيا: إدراج 76 عضوًا بجماعة الإخوان، على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ومنهم: يوسف مصطفى علي ندا، ويوسف صبري عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز البسيوني، ويوسف ناجح يوسف السيد.
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