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الرياضة - 05:52 - آخر موعد لشراء كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:52 - آخر موعد لشراء كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:52 - آخر موعد لشراء كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - سكن لكل المصريين 5.. أيام قليلة ويسدل الستار عن بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، عبر مكتب البريد المختلفة منذ الشهر الماضي، ليتم في البداية طرحها لذوي الهمم، وبعدها تم الطرح لباقي المواطنين إضافة إلى ذوي الهمم أيضا.

شقق الإسكان 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- السن لا يقل عن 21 عامًا.

2-وأن يكون مصري الجنسية ومقيما داخل مصر.

3-يجب أن يكون منخفض الدخل الشهري.

4-تكون الأولوية للمتزوج ويعول ثم الأرمل أو الأرملة ويعول.

5- ثم بعد ذلك تكون الأولوية للمطلق أو المطلقة ثم المتزوج دون أطفال وأخيرًا الأعزب.

6-يجب على المنتفعين استخدام الوحدة للسكن بصفة دائمة لمدة 7 سنوات، وعدم تغيير هذا الغرض.

7- لا يجوز التقديم في شقق الإسكان لأكثر من شخص من أفراد الأسرة.

شقق الإسكان 2024

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

المدن الجديدة

- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 415 ألف و530 ألف جنيه بمقدم حجز 30 ألف جنيه.

-تشمل المدن مثل «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة».

سكن لكل المصريين 5

المحافظات

- تتراوح أسعار الوحدات بين 184 ألف و400 ألف جنيه بمقدم حجز 20 ألف جنيه وتكون هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

-وحدات التسليم خلال 36 شهرًا في المدن الجديدة، تتراوح الأسعار بين 542 ألف و700 ألف جنيه، بمقدم حجز 30 ألف جنيه.

سعر كراسة الشروط

وأوضحت الوزارة أن سعر شراء كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد 355 جنيهًا للمصروفات الإدارية، على أن يتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة في المدن.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن ينتهي شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024، يوم 31 ديسمبر 2024 بدلا من 24 ديسمبر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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