الرياضة - 05:52 - أول رد من «حماس» على قرب التوصل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال الإسرائيلي عن وضع شروط جديدة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات لـ وكالة رويترز، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.