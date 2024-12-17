وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

مصر وقبرص تؤكدان استراتيجية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ونفاذ المساعدات - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

صرف مساعدة فورية لأسر ضحايا تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

أبرزها "لا للواسطة"، 5 رسائل من السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

رئيس واعضاء مجلس القيادة يستقبلون سفراء مجموعة بي 3+ 2 - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تشن قصف عسكري على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:52 - أول رد من «حماس» على قرب التوصل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:52 - أول رد من «حماس» على قرب التوصل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:52 - أول رد من «حماس» على قرب التوصل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال الإسرائيلي عن وضع شروط جديدة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات لـ وكالة رويترز، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضاً
مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات دون قيود

البيت الأبيض: سوليفان بحث مع نتنياهو موقف سوريا ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق