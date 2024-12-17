مستمرون في الفريق، 4 لاعبين فقط دربهم جروس في الولاية الأولى بالزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - تدرب 4 لاعبين فقط في قائمة الزمالك الحالية، مع السويسري كريستيان جروس في ولايته الأولى بالقلعة البيضاء.

ودرب جروس الزمالك في موسم 2019-2020 وحقق مع الفريق لقبا رسميا وحيد وهو كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يتعاقد مع مجلس الإدارة لتولي تدريب الفريق في الموسم الجاري 2024-2025.

4 لاعبين فقط دربهم جروس في الولاية الأولى بالزمالك

ويستمر مع الزمالك منذ الولاية الاولى وحتى الولاية الثانية لجروس مع الفريق كل من:" أحمد سيد زيزو، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا

ويقود الزمالك أمام سيرامكيا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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