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التوأم يهنئان الرئيس السيسي بجائزة الكاف - أخبار كلمتك

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التوأم يهنئان الرئيس السيسي بجائزة الكاف - أخبار كلمتك

التوأم يهنئان الرئيس السيسي بجائزة الكاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - تقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF جائزة الإنجاز المتميز إليه تقديرًا لجهوده ومساهمته الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، واستضافة العديد من البطولات علي مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى والتي وصلت الى ٤٤٠ بطولة في السنوات الماضية.

التوأم يهنئ الرئيس السيسي، كلمتك

وأكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود فخامة الرئيس المتميزة  في تطوير كرة القدم من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إن الرئيس السيسي وضع مصر في مكانة ريادية، حيث أصبحت قبلة لاستضافة أكبر وأهم البطولات

كاف يكرم الرئيس السيسي

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وتسلم الجائزة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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