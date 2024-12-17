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مصدر بـ الأهلي يكشف آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي - أخبار كلمتك

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مصدر بـ الأهلي يكشف آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي - أخبار كلمتك

مصدر بـ الأهلي يكشف آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف فريق نيس الفرنسي إلى الأهلي.

وقال المصدر إن المفاوضات بين النادي الأهلي ونيس الفرنسي ما زالت جارية بشأن انتقال محمد عبد المنعم إلى صفوف المارد الأحمر خلال يناير المقبل أو للمشاركة مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحب بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف نيس الفرنسي سواء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير أو حتى استعارة اللاعب للمشاركة فقط في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا، مؤكدا أهمية عودة اللاعب لتدعيم دفاع الفريق. 

 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بعد إعلان جاهزية اللاعب فنيا وبدنيا. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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