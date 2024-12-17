مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - 11 يوما في يناير.. تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية خلال 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - 11 يوما في يناير.. تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية خلال 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

خلال اتصال هاتفي.. السيسي يؤكد لنظيره القبرصي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية - أخبار كلمتك

خلال اتصال هاتفي.. السيسي يؤكد لنظيره القبرصي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية - أخبار كلمتك

خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو) - أخبار كلمتك

حدود السحب والشراء، كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

حدود السحب والشراء، كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:22 - تسبب الشلل.. وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:22 - تسبب الشلل.. وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - تسبب الشلل.. وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر حقن التخسيس مثل السكسيندا والمونجارو والاوزيمبك وڤيكتوزا، خاصة بعد إصابة عدد من المواطنين بمضاعفات صحية بالغة، بعد الحصول على هذه الحقن لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع نظام غذائي محددة وكان آخرهم الفنانة منى فاروق التي أصيبت بشلل في المعدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يجب الحصول حقن التخسيس دون اللجوء إلى الطبيب المختص، وفى حال وصفها يجرى الحصول عليها تحت إشراف طبى، خلال فترة الحصول عليها، مشيرا إلى أنه يجب تجنب أخذ هذه الحقن إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة السلطات الصحية العالمية والمحلية، مؤكدا أنها تناسب بعض الفئات وليس جميع المواطنين.

وأوضح، أن بعض المواطنين يلجأون للحصول على حقن السكر بغرض التخسيس، وهذا أمر فى غاية الخطورة، لافتا إلى أن حقن التخسيس هى إحدى التقنيات العلاجية التى تساعد على إنقاص الوزن، لكنها تتحدد بحسب حالة المريض من خلال الطبيب المختص فقط، إذ يختلف تأثير المكونات المستخدمة فى هذه الحقن على كل جسم.

وشدد على أن مخاطر وأضرار حقن التخسيس، تصل إلى ضرر العديد من أجهزة الجسم، فقد تحدث شلل تام فى الجهاز الهضمي، فضلا عن الإمساك والقيء، وجفاف المعدة، والتعب وزيادة معدل ضربات القلب.

اقرأ أيضاً
فريق المعامل المركزية بوزارة الصحة يتفقد عدد من المستشفيات بقنا

وزارة الصحة: لا يتم اللجوء للألبان البديلة إلا في حالات الضرورة

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجئ مركز طبي مسطرد ويحيل طبيبا للتحقيق

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق