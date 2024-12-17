الرياضة - 05:22 - زاد 1.18 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية في «المركزي» يسجل فائضا بنهاية نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - أفادت نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري بأن صافي الأصول الأجنبية بالمركزي سجل فائضا بقيمة 11.818 مليار دولار أواخر شهر نوفمبر 2024.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بلغ 1.18 مليار دولار، على أساس شهري في نوفمبر 2024، مقارنة بصافي سجل إجمالية 10.638 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وأوضحت نشرة البنك المركزي الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي، أن الفائض بصافي الأصول الأجنبية لدي المركزي المصري هو السابع على التوالي منذ مطلع مايو الماضي، حيث تحول عجز صافي الأصول الأجنبية للموجب لأول مرة منذ أكثر من 18 شهرا.

وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الأصول الاجنبية بالبنك سجل ما يعادل 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 520.121 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو 12.5% الشهر الماضي.