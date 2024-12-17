مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - 11 يوما في يناير.. تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية خلال 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - 11 يوما في يناير.. تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية خلال 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

خلال اتصال هاتفي.. السيسي يؤكد لنظيره القبرصي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية - أخبار كلمتك

خلال اتصال هاتفي.. السيسي يؤكد لنظيره القبرصي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية - أخبار كلمتك

خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو) - أخبار كلمتك

حدود السحب والشراء، كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

حدود السحب والشراء، كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - كأس مصر، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات رسمية إلى أندية القسمين الثاني والثالث يطالبها بإرسال مندوبين عنها، لحضور مراسم قرعة الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2024 - 2025.

موعد قرعة كأس مصر

وتجرى قرعة الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر 30 ناديا أبرزها المقاولون العرب والسكة الحديد والترسانة والأولمبي والداخلية وبلدية المحلة.

2cbabe552b.jpg
الأندية المشاركة في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر، كلمتك
الأندية المشاركة في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر، كلمتك

بيراميدز بطل آخر نسخة لكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز لقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما يوم 30 أغسطس الماضي على ستاد برج العرب  في نهائي بطولة كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق