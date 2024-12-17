اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يجري قرعة الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر غدا - أخبار كلمتك

نجم ريال مدريد، تسريبات تكشف الفائز بجائزة ذا بيست 2024 - أخبار كلمتك

نجم ريال مدريد، تسريبات تكشف الفائز بجائزة ذا بيست 2024 - أخبار كلمتك

فيلم "ضي" يمثل مصر في مهرجان برلين الدولي - أخبار كلمتك

فيلم "ضي" يمثل مصر في مهرجان برلين الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 20 جنيها مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيه
عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه
عيار 9 1624.25 جنيه 1615.75 جنيه
الجنيه الذهب 30320 جنيها 30160 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ الآن في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ الآن في مصر نحو 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ الآن في مصر نحو 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ الآن في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ الآن في مصر نحو 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل الآن في مصر نحو 1624.25 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ الآن في مصر نحو 30320 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، بلغ الآن في مصر نحو 2633.9 دولار للبيع، و2633.63 دولار للشراء.

سعر الذهب

سبب تراجع سعر الذهب

أسعار الذهب المحلي شهدت تراجع خلال تداولات اليوم بعد تذبذب يميل إلى الهبوط منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

توقعات سعر الذهب عالميا خلال عام 2025

ومن المتوقع أن تصل سعر الأونصة عالميا لـ 3000 دولار بنهاية 2025 وفقا لمؤشرات الذهب عالميا في البورصة العالمية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد عالميا التي تنذر بارتفاع في ظل انتهاج أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدية.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

في تركيا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالأرقام، مجاملات الكاف تذبح زيزو لصالح حارس صن داونز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق