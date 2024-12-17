الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 20 جنيها مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيه عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه عيار 9 1624.25 جنيه 1615.75 جنيه الجنيه الذهب 30320 جنيها 30160 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ الآن في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ الآن في مصر نحو 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ الآن في مصر نحو 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ الآن في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ الآن في مصر نحو 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل الآن في مصر نحو 1624.25 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ الآن في مصر نحو 30320 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، بلغ الآن في مصر نحو 2633.9 دولار للبيع، و2633.63 دولار للشراء.

سبب تراجع سعر الذهب

أسعار الذهب المحلي شهدت تراجع خلال تداولات اليوم بعد تذبذب يميل إلى الهبوط منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

توقعات سعر الذهب عالميا خلال عام 2025

ومن المتوقع أن تصل سعر الأونصة عالميا لـ 3000 دولار بنهاية 2025 وفقا لمؤشرات الذهب عالميا في البورصة العالمية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد عالميا التي تنذر بارتفاع في ظل انتهاج أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدية.