الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعات العام الحالي، الأسبوع المقبل، يوم الخميس الموافق 26/12/2024، حيث تقرر دراسة أسعار الفائدة، وسط ترجيح بالتثبيت للمرة السادسة على التوالي.

يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات في العام الواحد، والتي شهدت هذا العام نوعين ما بين الرفع والتثبيت في سعر الفائدة.

رفع البنك المركزي في أولي اجتماعات لجنة السياسات النقدية والذي جري في مطلع فبراير الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، وضغط البنك بسياسته التشديدية مرة أخري في اجتماع استثنائي أجراه مارس الماضي.

وعلى إثر اجتماع المركزي المصري الثاني، ارتفع سعر الإيداع في البلاد - للمرة الأولي - حتى 27.25%، كما صعد سعر الإقراض والذي ضغط على معنويات الائتمان إلى 28.25%

منذ ذلك الوقت شهدت السوق المصرفية المصرية تفضيل البنك المركزي لسياسة ثبيت الفائدة، حيث قرر البنك رفع لافتة "الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير"، طوال اجتماعاته الخمس التي جرت في مايو ويوليو وسبتمبر وأيضاً أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالعام 2024.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير

تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي المصري لن يقبل على تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وانتظار فترة الربع الأول من 2025 لحين ظهور قراءات التضخم، والتي يرجح أن توضح مسار السياسة النقدية في البلاد.

يشار إلى أن التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري، تباطأ لـ 23.7% في نوفمبر الماضي من 24.4% في أكتوبر السابق عليه.

في الوقت ذاته تراجع التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 25.5% الشهر الماضي، مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، بمقدار 1900 نقطة أساس، ذلك حتى الفترة المنتهية في 6 مارس 2024.