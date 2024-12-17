الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء عند 50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 50.83 جنيه للبيع، و 50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.73 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.83 جنيه للبيع، و 50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.83 جنيه للبيع، و50.83جنيه للشراء.