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الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء عند 50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 50.83 جنيه للبيع، و 50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.73 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.83 جنيه للبيع، و 50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.83 جنيه للبيع، و50.83جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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