الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - نفى مصدر مصري مطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى القاهرة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد أفادت قبل ذلك بأن هناك جهودا مصرية قطرية مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.

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