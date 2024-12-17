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الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - كشفت مصادر مطلعة في تصريحات لـ وكالة رويترز، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

من جانبها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و59 شهيدا، و107 آلاف و41 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينيا، وإصابة 79 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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