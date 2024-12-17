اشتعال المنافسة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار علي منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي تشهد منتفسة قوية بين أكثر من فريق لاعتلاء القمة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16

1- أتالانتا، 37 نقطة.

2- نابولي، 35 نقطة.

3- إنتر ميلان، 34 نقطة.

4- فيورنتينا، 31 نقطة.

5- لاتسيو، 31 نقطة.

6- يوفنتوس، 28 نقطة.

7- بولونيا، 25 نقطة.

8- ميلان، 24 نقطة.

9- أودينيزي، 20 نقطة.

10- إمبولي، 19 نقطة.

11- تورينو، 19 نقطة.

12- روما، 16 نقطة.

13- جنوى، 16 نقطة.

14- ليتشي، 16 نقطة.

15- بارما، 15 نقطة.

16- كومو، 15 نقطة.

17- هيلاس فيرونا، 15 نقطة.

18- كالياري، 14 نقطة.

19- مونزا، 10 نقاط.

20- فينيزيا، 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وكانت الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي شهدت فوز إنتر ميلان على لاتسيو بنتيجة 6-0، ونابولي على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل يوفنتوس مع فينيزيا بهدفين لمثليهما، وفوز أتالانتا بهدف أمام كالياري.

وسقط ميلان في فخ التعادل السلبي مع نظيره جنوى في الجولة نفسها، وسقط روما بهدفين أمام كومو، كما خسر فيورنتينا بهدف نظيف أمام بولونيا.

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