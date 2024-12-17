موعد مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - يبدأ اليوم الثلاثاء فريق المصري البورسعيدي استعداده لمباراته القادمة بعد الهزيمة من الزمالك بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وحرس الحدود

ويلتقي فريق حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة مساء الخميس القادم على ستاد السويس ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويبدأ فريق المصري اليوم معسكره بالكلية الحربية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها عقب مباراة الزمالك بالكونفدرالية لمدة يوم واحد فقط.

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية

ويتصدر فريق المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط جميعهم من خوض 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن.



مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي..5 مساء - ستاد السويس

طلائع الجيش ضد بتروجيت..5 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..8 مساء - ستاد القاهرة



الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة

مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء



السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - ستاد غزل المحلة

الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي، إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

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