فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، تعرف على الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، تعرف على الشروط - أخبار كلمتك

هدى الصراري: لم يتبقى للحو ثيين سوى هذا الأمر بشأن خارطة السلام في اليمن - أخبار كلمتك

هدى الصراري: لم يتبقى للحو ثيين سوى هذا الأمر بشأن خارطة السلام في اليمن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في هذه المدن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في هذه المدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:15 - التعليم الفلسطينية: استشهاد 12799 طالبا وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:15 - التعليم الفلسطينية: استشهاد 12799 طالبا وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

التعليم تعلن موعد عقد مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تعلن موعد عقد مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات 2025 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» - أخبار كلمتك

التضامن تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 لمدة شهر - أخبار كلمتك

التضامن تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 لمدة شهر - أخبار كلمتك

تغيير اسم فيلم WICKED PART 2 لـ WICKED: FOR GOOD - أخبار كلمتك

تغيير اسم فيلم WICKED PART 2 لـ WICKED: FOR GOOD - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:30 - اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:30 - اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:30 - اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنحه جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 من الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "يتشرف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة برفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة منح سيادته جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024".

وأضاف: ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهود سيادته ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها سيادته في مجال الرياضة مما جعل مصر مركزاً لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الاشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق