الرياضة - 10:30 - اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنحه جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 من الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".
وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "يتشرف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة برفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة منح سيادته جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024".
وأضاف: ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهود سيادته ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها سيادته في مجال الرياضة مما جعل مصر مركزاً لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الاشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.
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