فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، تعرف على الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، تعرف على الشروط - أخبار كلمتك

هدى الصراري: لم يتبقى للحو ثيين سوى هذا الأمر بشأن خارطة السلام في اليمن - أخبار كلمتك

هدى الصراري: لم يتبقى للحو ثيين سوى هذا الأمر بشأن خارطة السلام في اليمن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في هذه المدن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في هذه المدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:15 - التعليم الفلسطينية: استشهاد 12799 طالبا وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:15 - التعليم الفلسطينية: استشهاد 12799 طالبا وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

التعليم تعلن موعد عقد مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تعلن موعد عقد مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات 2025 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» - أخبار كلمتك

التضامن تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 لمدة شهر - أخبار كلمتك

التضامن تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 لمدة شهر - أخبار كلمتك

تغيير اسم فيلم WICKED PART 2 لـ WICKED: FOR GOOD - أخبار كلمتك

تغيير اسم فيلم WICKED PART 2 لـ WICKED: FOR GOOD - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - يواصل فريق النادي الاهلي استعداداته لمواجهته القادمة أمام شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 


ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يخسر بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وخسر الأهلي السبت الماضي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أول أمس بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

الأهلي أفضل نادي في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء أمس الاثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وبحصد النادي الأهلي جائزة أفضل ناد في أفريقيا للعام 2024، فإنه عزز رقمه القياسي كأكثر ناد تحقيقًا للجائزة في التاريخ برصيد 7 مرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق