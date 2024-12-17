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الرياضة - 10:00 - صحيا وعاطفيا ومهنيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:00 - صحيا وعاطفيا ومهنيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - صحيا وعاطفيا ومهنيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - توقعات الأبراج.. يبحث الكثير من الأشخاص، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وعما يحمله الفلك لهم على المستوى المهني والمادي والعاطفي.

توقعات برج الحمل اليوم

مهنيًا: قد تعيش ترددا أو تحسم الأوضاع من دون انتظار، ويشير هذا الجو الى إرباكات قد تشوش عليك الأجواء.

عاطفيًا: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيراً، فلا تغامر بعلاقة جديدة تعلم أنها ستكون عابرة.

صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.

توقعات برج الحمل

توقعات برج الثور اليوم

مهنيًا: المثلث الفلكي المائي بين القمر من الحوت والشمس من السرطان يتحدث عن رومانسية وبعض الاهتمامات الشخصية المتنوعة.

عاطفيًا: تعدّد طلبات الشريك لن يرضي المحيطين بك، فحاول أن توفّق بين الطرفين، فهذا أفضل للجميع.

صحيًا: تحاول ما بوسعك للتخلص من الوزن الزائد، وستلقى النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة.

برج الثور

توقعات برج الجوزاء اليوم

مهنيًا: مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك، تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك بجدية لافتة.

عاطفيًا: بعض العقبات تقف بطريقك وتحاول أن تتجاوزها بأقل خسائر ممكنة حفاظاً على العلاقة.

صحيًا: الإرادة ضرورية في حالة مثل حالتك تتطلب منك الصبر والأناة لتتخلص من مشكلاتك الصحية.

برج الجوزاء

توقعات برج السرطان اليوم

مهنيًا: تبحث في قضايا تمويلية ومشاريع كبيرة تضمّ بعض الأفرقاء أو الجهات، وتقتحم الساحات وتكون واثقاً بخياراتك.

عاطفيًا: عليك أن تركز أكثر على مجالك العاطفي فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك حاملة مفاجآت سارّة.

صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.

برج السرطان

توقعات برج الأسد اليوم

مهنيًا: يوم ملائم جدّاً للتحرّك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين لكن لا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.

عاطفيًا: خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات مع الشريك، وتتعرّض محاولاتك للعرقلة وتواجه وضعاً شرساً تتغلب عليه بحكمتك.

صحيًا: قد تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

توقعات برج الأسد

توقعات برج العذراء اليوم

مهنيًا: قد توجّه اليك بعض الأسئلة في اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك لا تعلم شيئاً عنها.

عاطفيًا: لا تتطرق إلى المواضيع الحساسة والتي تشعر أنها قد تجرح الحبيب وتجعله يشك فيك وتتسبب بإبعاده عنك.

صحيًا: تواجه أشخاصاً يثيرون بعض المتاعب من خلال انفعالات ومواجهة صارخة وتظهر المتاعب وتنقلب المقاييس رأساً على عقب.

برج العذراء

توقعات برج الميزان اليوم

مهنيًا: تنحسر متاعب الأيام الأخيرة، وتتحرر من قيد أو رابط، وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى وتتغلب على المنافقين.

عاطفيًا: تبدو متحمساً ومنفتحاً وناجحاً في الوصول إلى هدفك وواثقاً بنفسك، ومطمئناً الى مصيرك مع الشريك.

صحيًا: إياك والاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي.

برج الميزان

توقعات برج العقرب اليوم

مهنيًا: يؤدي الأصدقاء دوراً في ازدهارك وتنتمي إلى جماعات قوية وداعمة تؤيدك في طروحاتك واقتراحاتك المهنية.

عاطفيًا: تحرر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة أمام الشريك، قد تعرف مغازلة جدية تقودك إلى نهاية سعيدة ومريحة.

صحيًا: تكون عبرة لكل من يعاني متاعب صحية يتخلص منها بالإرادة القوية وممارسة الرياضة.

توقعات برج العقرب

توقعات برج القوس اليوم

مهنيًا: كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني والمادي، إبحث عن سلامتك ولا تغامر في أي مجال.

عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور بسعة صدرك.

صحيًا: مهما كثر المشاغل لإبعادك عن الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل لممارستها.

توقعات برج القوس

توقعات برج الجدي اليوم

مهنيًا: قد تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها بعد سوء التفاهم بينكما بسبب تدخلات المغرضين.

صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور تافهة، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم.

توقعات برج الجدي

توقعات برج الدلو اليوم

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبأفكار غزيرة، لا تتردّد في الإفصاح عن رأيك أو طرح آرائك.

عاطفيًا: تقوى الرومنسية، إعتن بمظهرك وارتد أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خالياً، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.

صحيًا: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيراً.

برج الدلو اليوم

توقعات برج الحوت اليوم

مهنيًا: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.

عاطفيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.

صحيًا: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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