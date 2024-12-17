الرياضة - 10:00 - صحيا وعاطفيا ومهنيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - توقعات الأبراج.. يبحث الكثير من الأشخاص، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وعما يحمله الفلك لهم على المستوى المهني والمادي والعاطفي.

توقعات برج الحمل اليوم

مهنيًا: قد تعيش ترددا أو تحسم الأوضاع من دون انتظار، ويشير هذا الجو الى إرباكات قد تشوش عليك الأجواء.

عاطفيًا: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيراً، فلا تغامر بعلاقة جديدة تعلم أنها ستكون عابرة.

صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.

توقعات برج الثور اليوم

مهنيًا: المثلث الفلكي المائي بين القمر من الحوت والشمس من السرطان يتحدث عن رومانسية وبعض الاهتمامات الشخصية المتنوعة.

عاطفيًا: تعدّد طلبات الشريك لن يرضي المحيطين بك، فحاول أن توفّق بين الطرفين، فهذا أفضل للجميع.

صحيًا: تحاول ما بوسعك للتخلص من الوزن الزائد، وستلقى النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة.

توقعات برج الجوزاء اليوم

مهنيًا: مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك، تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك بجدية لافتة.

عاطفيًا: بعض العقبات تقف بطريقك وتحاول أن تتجاوزها بأقل خسائر ممكنة حفاظاً على العلاقة.

صحيًا: الإرادة ضرورية في حالة مثل حالتك تتطلب منك الصبر والأناة لتتخلص من مشكلاتك الصحية.

توقعات برج السرطان اليوم

مهنيًا: تبحث في قضايا تمويلية ومشاريع كبيرة تضمّ بعض الأفرقاء أو الجهات، وتقتحم الساحات وتكون واثقاً بخياراتك.

عاطفيًا: عليك أن تركز أكثر على مجالك العاطفي فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك حاملة مفاجآت سارّة.

صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.

توقعات برج الأسد اليوم

مهنيًا: يوم ملائم جدّاً للتحرّك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين لكن لا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.

عاطفيًا: خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات مع الشريك، وتتعرّض محاولاتك للعرقلة وتواجه وضعاً شرساً تتغلب عليه بحكمتك.

صحيًا: قد تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

توقعات برج العذراء اليوم

مهنيًا: قد توجّه اليك بعض الأسئلة في اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك لا تعلم شيئاً عنها.

عاطفيًا: لا تتطرق إلى المواضيع الحساسة والتي تشعر أنها قد تجرح الحبيب وتجعله يشك فيك وتتسبب بإبعاده عنك.

صحيًا: تواجه أشخاصاً يثيرون بعض المتاعب من خلال انفعالات ومواجهة صارخة وتظهر المتاعب وتنقلب المقاييس رأساً على عقب.

توقعات برج الميزان اليوم

مهنيًا: تنحسر متاعب الأيام الأخيرة، وتتحرر من قيد أو رابط، وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى وتتغلب على المنافقين.

عاطفيًا: تبدو متحمساً ومنفتحاً وناجحاً في الوصول إلى هدفك وواثقاً بنفسك، ومطمئناً الى مصيرك مع الشريك.

صحيًا: إياك والاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي.

توقعات برج العقرب اليوم

مهنيًا: يؤدي الأصدقاء دوراً في ازدهارك وتنتمي إلى جماعات قوية وداعمة تؤيدك في طروحاتك واقتراحاتك المهنية.

عاطفيًا: تحرر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة أمام الشريك، قد تعرف مغازلة جدية تقودك إلى نهاية سعيدة ومريحة.

صحيًا: تكون عبرة لكل من يعاني متاعب صحية يتخلص منها بالإرادة القوية وممارسة الرياضة.

توقعات برج القوس اليوم

مهنيًا: كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني والمادي، إبحث عن سلامتك ولا تغامر في أي مجال.

عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور بسعة صدرك.

صحيًا: مهما كثر المشاغل لإبعادك عن الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل لممارستها.

توقعات برج الجدي اليوم

مهنيًا: قد تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها بعد سوء التفاهم بينكما بسبب تدخلات المغرضين.

صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور تافهة، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبأفكار غزيرة، لا تتردّد في الإفصاح عن رأيك أو طرح آرائك.

عاطفيًا: تقوى الرومنسية، إعتن بمظهرك وارتد أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خالياً، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.

صحيًا: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيراً.

توقعات برج الحوت اليوم

مهنيًا: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.

عاطفيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.

صحيًا: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن.