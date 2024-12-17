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الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، النظر في 10 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

كانت قد أودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم «مرتضى أحمد محمد منصور»، لأنه بتاريخ 3/2/2023 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأن أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لاوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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