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الرياضة - 09:06 - اغتيال الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - اغتيال الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - اغتيال الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الفريق أول إيجور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، قُتل في انفجار في مقر إقامته في موسكو صباح يوم 17 ديسمبر.

وكان قد أفاد موقع ريبار العسكري الروسي عن مقتل كيريلوف في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وأن الانفجار أسفر عن مقتل الفريق إيجور كيريلوف ومساعده.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث. وذكرت اللجنة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت في دراجة بخارية بالقرب من مدخل المبنى.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية: وفقا للمعلومات الأولية، تم استخدام حوالي 200 جرام من مادة "تي إن تي" في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع ريازان.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الروسية موسكو، أنه يتابع عن كثب ملابسات الانفجار الذي وقع في المدينة والذي أسفر عن مقتل شخصين.

وقال المكتب في بيان عبر تطبيق تلجرام: يقوم مكتب المدعي العام بمتابعة ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة شارع ريازان.

وأضاف: يتم تنسيق عمل وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث من قبل المدعي العام للمنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، بوريس جريجورييف، ويخضع تقدم ونتائج التحقيق في القضية الجنائية، لاختصاص مكتب المدعي العام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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