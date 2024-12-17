الكشف عن مااستهدفته الضربة العسكرية الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن مااستهدفته الضربة العسكرية الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، عزاء نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

اليوم، عزاء نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

بيراميدز يواجه الاتحاد بكأس رابطة الأندية اليوم - أخبار كلمتك

بيراميدز يواجه الاتحاد بكأس رابطة الأندية اليوم - أخبار كلمتك

كاتس يكشف دور جيش الاحتلال في غزة بعد هزيمة حماس - أخبار كلمتك

كاتس يكشف دور جيش الاحتلال في غزة بعد هزيمة حماس - أخبار كلمتك

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:46 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:46 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 3810 جنيه للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب اليوم في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 نحو 3991.5 جنيهًا للبيع، 3970.5 حنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 الآن نحو 3810 جنيهًا للبيع، 3790 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2540 جنيهًا للبيع، 2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 12 نحو 2177.25 جنيهًا للبيع، 2165.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1632.75 جنيه للبيع، 1624.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30480 جنيه للبيع، 30320 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2655.13 دولارًا للبيع، 2654.86 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه
عيار 22 3991.5 جنيها 3970.5 جنيه
عيار 21 3810 جنيها 3790 جنيها
عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه
عيار 14 2540 جنيه 2526.75 جنيه
عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه
عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه

اقرأ أيضاً
اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 17-12-2024

وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024

عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:36 - الفراخ البيضاء بـ 71 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق