الرياضة - 08:46 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 3810 جنيه للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب اليوم في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 نحو 3991.5 جنيهًا للبيع، 3970.5 حنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 الآن نحو 3810 جنيهًا للبيع، 3790 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2540 جنيهًا للبيع، 2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 12 نحو 2177.25 جنيهًا للبيع، 2165.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1632.75 جنيه للبيع، 1624.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30480 جنيه للبيع، 30320 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2655.13 دولارًا للبيع، 2654.86 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه عيار 22 3991.5 جنيها 3970.5 جنيه عيار 21 3810 جنيها 3790 جنيها عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه عيار 14 2540 جنيه 2526.75 جنيه عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه