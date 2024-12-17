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حسام عاشور: لو عاد بي الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلي من الأهلي - أخبار كلمتك

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حسام عاشور: لو عاد بي الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلي من الأهلي - أخبار كلمتك

حسام عاشور: لو عاد بي الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلي من الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:05 صباحاً - أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لو عاد به الزمن، كان سيعتزل الكرة بعد رحيله من القلعة الحمراء.

 

حسام عاشور ثالث أكثر اللاعبين تتويجا بعد ألفيس وميسي

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "أنا الثالث في ترتيب اللاعبين على مستوى العالم في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات بعد ألفيس وميسي".

 

20 سنة داخل النادي الأهلي 

وتابع: "تحدثت مع خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي، بعد حديثه عني، والنادي الأهلي بيت، وكنت أجلس في النادي أكتر من التواجد في منزلي، واستمريت في النادي 20 عامًا، وله فضل عليَّ وجمهور أفضل جمهور".

وواصل: "مع احترامي للاتحاد السكندري، لن ألعب كرة بعد رحيلي من الأهلي، والأهلي حاجة كبيرة جدًّا جدًّا وعرفت الفرق بين النادي وأي نادي تاني في كل شئ والفرق شاسع".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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