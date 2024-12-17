الرياضة - 07:21 - بقوة 7.4 درجة.. زلزال يهز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:21 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي، الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وقال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك تحذيراً من تسونامي بعد الزلزال.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أعلن الخميس قبل الماضي، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.