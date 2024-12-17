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تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف - أخبار كلمتك

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تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف - أخبار كلمتك

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - غاب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن حفل توزيع جوائز الأفضل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مساء أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

 

سر غياب حسين الشحات عن حفل كاف

حسين الشحات سافر مع بعثة الفريق إلى قطر لخوض بطولة إنتركونتيننتال، وكان متوقعًا أن يبقى الفريق الدوحة إن وصل للنهائي المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري، وبالتالي لم يكن سفره للمغرب واردًا.

ولم يتم الترتيب لسفر الشحات من الأساس، وبالتالي فهو لم يعتذر أو يرفض السفر لعدم فوزه بالجائزة.

رونوين ويليامز يتفوق على حسين الشحات وزيزو 

وفاز رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 خلال حفل الكاف اليوم، على حساب الشحات ومواطنه أحمد سيد مصطفى زيزو جناح الزمالك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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