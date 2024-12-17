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الرياضة - 04:46 - أبرزها يوفنتوس ضد كالياري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - أبرزها يوفنتوس ضد كالياري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - أبرزها يوفنتوس ضد كالياري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:46 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 عدة مباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة يوفنتوس ضد كالياري فى كأس إيطاليا، فضلا عن بيراميدز ضد الاتحاد السكندري فى كأس الرابطة المصرية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X كالياري - الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس هولندا

بي إس في آيندهوفن X كونينكليك - الساعة 7:45 مساء

إف سي إيندهوفن X إكسيلسيور - الساعة 9 مساء

آر كي سي فالفيك X كامبور - الساعة 9 مساء

كويك بويز X فورتانا سيتارد - الساعة 9 مساء

ماستريخت X فينورد روتردام - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

ايوبسبور X اتيميسجوت - الساعة 12 ظهرا

قونيا سبور X كركابي سبور - الساعة 2:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور X فان سبور - الساعة 5 مساء

ألانيا سبور X آميد - الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات الدوري الامارات والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الوصل - الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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