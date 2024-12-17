الرياضة - 04:46 - أبرزها يوفنتوس ضد كالياري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:46 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 عدة مباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة يوفنتوس ضد كالياري فى كأس إيطاليا، فضلا عن بيراميدز ضد الاتحاد السكندري فى كأس الرابطة المصرية.

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مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X كالياري - الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس هولندا

بي إس في آيندهوفن X كونينكليك - الساعة 7:45 مساء

إف سي إيندهوفن X إكسيلسيور - الساعة 9 مساء

آر كي سي فالفيك X كامبور - الساعة 9 مساء

كويك بويز X فورتانا سيتارد - الساعة 9 مساء

ماستريخت X فينورد روتردام - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

ايوبسبور X اتيميسجوت - الساعة 12 ظهرا

قونيا سبور X كركابي سبور - الساعة 2:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور X فان سبور - الساعة 5 مساء

ألانيا سبور X آميد - الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات الدوري الامارات والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الوصل - الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية