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محمد عبد الجليل: الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة - أخبار كلمتك

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محمد عبد الجليل: الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:20 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة كبيرة في غرفة الملابس.

 

أزمة كبيرة في غرفة ملابس الأهلي 

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "هناك أزمة كبيرة في غرفة ملابس النادي الأهلي، والنادي لا يعرف حتى الآن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر".

وتابع: "الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة، ولا أعرف ماذا يحدث ومحمد رمضان تولى المنصب وما زالت الأزمات مستمرة".

وأوضح: "تصريحات محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن زيزو أمر جيد ومحترم، وزيزو من اللاعبين المحبوبة من جانب جماهير الأهلي والزمالك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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