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الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:21 صباحاً - قال عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، إن معايير جوائز الأفضل في أفريقيا غير واضحة وظالمة في نفس الوقت واستبعاد محمد صلاح من جوائز الأفضل في أفريقيا قرار غير مفهوم من الكاف.

وتابع عادل طعيمة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:"الجميع يفقد الثقة في الكاف بسبب اختيارات جوائز الأفضل".

وأضاف:" الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام باتشوكا رغم الخسارة بركلات الجزاء وأرفض كثرة الهجوم على كولر واللاعبين بعد الخسارة".

وأكمل:" كولر حصد العديد من البطولات والمطالبة برحيله غير منطقية بكل تأكيد بعد خسارة مباراة باتشوكا المكسيكي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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