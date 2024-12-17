الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - نزلات البرد.. أشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد، مؤكدة أنه على الرغم من أن معظم نزلات البرد تكون خفيفة وسريعة، إلا أنها تكلف مبالغ كبيرة سنويا بسبب الوقت الضائع في الغياب عن الدراسة والعمل.

وأوضحت هيئة الدواء، أن نزلات البرد هي عدوى فيروسية، تصيب الجهاز التنفسي، وتنتشر أكثر في الشتاء بسبب الجو البارد وقلة التهوية.

كيف تتجنب الإصابة بنزلات البرد؟

وجهت الهيئة عدة نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد، أهمها:

- اغسل يديك باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب لمس الوجه.

- حافظ على تهوية الأماكن المغلقة.

- تجنب الاقتراب من شخص مصاب.

- طهر الأسطح بمنظف يقتل الفيروسات.

أما لزيادة الوقاية، فأشارت إلى أهم النصائح لتقوية مناعتك عن طريق:

- تلقي اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي.

- كثرة شرب السوائل الدافئة قليلة السعرات.

عدد مرات الإصابة بنزلات البرد خلال السنة

وقالت الهيئة إن نزلات البرد تصيب البالغين بمعدل يتراوح بين مرتين إلى 3 مرات في العام، لكن الأطفال يصابوا بنزلات البرد بعدد مرات أكثر خلال السنة.

أعراض نزلات البرد عند البالغين

وأوضحت الهيئة أن أعراض البرد الشائعة عند الكبار تظهر عادة على ثلاث مراحل، وهي:

المرحلة الأولى «من اليوم الأول لليوم الثالث»: تشمل التهاب حلق والعطس وسيلان واحتقان الأنف والكحة وبحة الصوت.

المرحلة الثانية «من اليوم الرابع لليوم السابع»: تطور الأعراض وتشمل: آلام في الجسم وصداع وسيلان في العينين والأنف والشعور بالتعب وارتفاع في درجة الحرارة.

المرحلة الثالثة «من اليوم الثامن لليوم العاشر»: الأعراض تبدأ في التراجع. ولكن بعض الأعراض يمكن أن تستمر. يصاب بعض الأشخاص بسعال مزعج يمكن أن يستمر لمدة تصل لشهرين بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

أعراض نزلات البرد عند الأطفال

وأشارت إلى أن أعراض نزلات البرد عند الأطفال تشمل ما يلي:

- سيلان الأنف والعطس وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية وصعوبة البلع والسعال وتضخم الغدد قليلاً.

- يمكن أن يحدث مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي.

الذهاب للطبيب في هذه الحالات

ونوهت هيئة الدواء المصرية بأن نزلات البرد شائعة ولكن ظهور بعض الأعراض يستدعي التوجه للطبيب فوراً، وهي:

- صعوبة التنفس (خاصة لو اتسعت فتحات أنف الطفل مع كل نفس).

- نوبة ربو أو التنفس السريع، الصفير، ظهور الأضلاع مع كل نفس، الشفاه الزرقاء، السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

- امتناع المريض عن الأكل أو الشرب.

- استمرار ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

- الانزعاج المفرط والبكاء أكثر من المعتاد (الأطفال).

- ألم في الأذن أو المعدة.

- ألم في الصدر.

- استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.

علاج نزلات البرد

ولفتت هيئة الدواء إلى أن علاج نزلات البرد يتضمن علاج غير دوائي وعلاج دوائي.

العلاج غير الدوائي لنزلات البرد

- الراحة.

- شرب الكثير من السوائل الخالية من الكافيين.

- غرغرة الماء المالح لتسكين التهاب الحلق (غير مناسب للأطفال).

- تناول طعام صحي.

- تناول المشروبات الساخنة من الليمون والعسل لتسكين التهاب الحلق.

- استنشاق البخار لتخفيف انسداد الأنف.

العلاج الدوائي لنزلات البرد

وذكرت الهيئة أن معظم نزلات البرد تختفي من تلقاء نفسها خلال سبعة إلى عشرة أيام، ويتضمن علاج نزلات البرد الشائعة أدوية من غير وصفة طبية للمساعدة في تقليل الأعراض مثل:

- مسكنات الألم وخافضات درجة الحرارة مثل الباراسيتامول.

- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- مزيلات الاحتقان.

- مضادات الهيستامين.

- مثبطات السعال.