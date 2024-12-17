الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. يستمر المسلمون في البحث بشكل دوري عن مواقيت الصلاة حرصا منهم على أداء كل صلاة في وقتها، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وفقا لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:11 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهراليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:50 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:39 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:57 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجراليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:18 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:56 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:41 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:0 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:24 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:13 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:52 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:57 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:51 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:37 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:50 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:36 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:54 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الموافق 14 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:18 مساء.