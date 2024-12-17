الرياضة - 12:01 - عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 نحو 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4354.25 جنيها للبيع و4331.5 جنيها للشراء.

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في بداية التعاملات اليوم نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية الآن نحو 3991.5 جنيه للبيع، 3970.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر إلى 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 2540 جنيها للبيع، 2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية خلال التعاملات الصباحية نحو 2177.25 جنيه للبيع، 2165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فوصل في صباح التعاملات إلى مستوى 1632.75 جنيه للبيع، 1624.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه عيار 22 3991.5 جنيه 3970.5 جنيه عيار 21 3810 جنيها 3790 جنيه عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه عيار 14 2540 جنيه 2526.75 جنيه عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه

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