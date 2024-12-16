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الرياضة - 11:37 - زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل: «نعرف جميعا كيف تسير الأمور في الكاف» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:37 - زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل: «نعرف جميعا كيف تسير الأمور في الكاف» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:37 - زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل: «نعرف جميعا كيف تسير الأمور في الكاف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:37 مساءً - علق أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر على خسارته جائزة الأفضل في إفريقيا 2024، اليوم الإثنين، خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي الذي أقيم في المغرب.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد شكراً على دعمكم، نحن نعرف جميعا كيف تسير الأمور في الكاف، شكراً للعائلة و الاصدقاء احبكم جميعا".

وتوج الجنوب إفريقي رونين ويليامز حارس مرمى فريق صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.

ونال ويليامز جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية داخل قارة إفريقيا لعام 2024، متفوقا على الثنائي المصري حسين الشحات لاعب الأهلي، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقام مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2024.

كما توجت المغربية سناء المسعودي بجائزة أفضل لاعبة تلعب لناد إفريقي لعام 2024، متفوقة على مواطنتها ضحى المدني، والكونغولية لاتشو مارتا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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