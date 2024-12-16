الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية: مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

عاجل:ضربة عسكرية عنيفة تستهدف صنعاء والكشف عن المكان الهام الذي تم استهدافه - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عادل طعيمة: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر غير منقطية - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

انخفاض الكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لوفاة شخص داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة.. مرصد الأزهر ينعي الشهيد خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - نزلات البرد.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:17 - وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر لأنشطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:17 - وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر لأنشطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر لأنشطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مواصلة دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع توم فليتشر، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الإنسانية الطارئة، للتباحث حول سبل تعزيز التنسيق المشترك في الملفات الإنسانية والإغاثية في ظل تعدد الأزمات الإقليمية.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمسئول الأممي على توليه منصبه الجديد، منوهاً باستمرار مصر في الاضطلاع بدورها الإنساني بالمنطقة، لا سيما مع استضافتها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأطلع الوزير عبد العاطي المسئول الأممي على جهود مصر في دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان ولبنان.. مستعرضاً نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عُقد في القاهرة في ٢ ديسمبر الجاري.

وأشاد وزير الخارجية بنجاح المؤتمر في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في القطاع، مؤكداً أهمية متابعة وتنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الأوكراني

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات روما المتوسطية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق