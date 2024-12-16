الرياضة - 11:17 - وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر لأنشطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مواصلة دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع توم فليتشر، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الإنسانية الطارئة، للتباحث حول سبل تعزيز التنسيق المشترك في الملفات الإنسانية والإغاثية في ظل تعدد الأزمات الإقليمية.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمسئول الأممي على توليه منصبه الجديد، منوهاً باستمرار مصر في الاضطلاع بدورها الإنساني بالمنطقة، لا سيما مع استضافتها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأطلع الوزير عبد العاطي المسئول الأممي على جهود مصر في دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان ولبنان.. مستعرضاً نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عُقد في القاهرة في ٢ ديسمبر الجاري.

وأشاد وزير الخارجية بنجاح المؤتمر في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في القطاع، مؤكداً أهمية متابعة وتنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.