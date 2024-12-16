الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - سعر الذهب.. هيمن الارتفاع على سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد تقلبات كثيرة تشهدها أسعار الذهب في الفترة الحالية نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتهديد بالحرب النووية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية نحو 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات نحو 3805 جنيهات للبيع، 3785 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية الآن إلى مستوى 3991.5 جنيه للبيع، 3970.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

زاد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر في مساء التعاملات ليسجل نحو 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3265.75 جنيه للبيع، 3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية نحو 2540 جنيها للبيع، 2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية خلال التعاملات الختامية نحو 2177.25 جنيه للبيع، 2165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 1632.75 جنيه للبيع، 1624.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه عيار 22 3991.5 جنيه 3970.5 جنيه عيار 21 3810 جنيها 3790 جنيه عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه عيار 14 2540 جنيه 2526.75 جنيه عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه