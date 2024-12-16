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الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - سعر الذهب.. هيمن الارتفاع على سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد تقلبات كثيرة تشهدها أسعار الذهب في الفترة الحالية نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتهديد بالحرب النووية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية نحو 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات نحو 3805 جنيهات للبيع، 3785 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

ويعرض موقع كلمتك في السطور التالية كل ما يخص سعر جرام الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية الآن إلى مستوى 3991.5 جنيه للبيع، 3970.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

زاد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر في مساء التعاملات ليسجل نحو 3810 جنيهات للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية الجمعة 13 ديسمبر 2024
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3265.75 جنيه للبيع، 3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية نحو 2540 جنيها للبيع، 2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية خلال التعاملات الختامية نحو 2177.25 جنيه للبيع، 2165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 1632.75 جنيه للبيع، 1624.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2023
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه
عيار 22 3991.5 جنيه 3970.5 جنيه
عيار 21 3810 جنيها 3790 جنيه
عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه
عيار 14 2540 جنيه 2526.75 جنيه
عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه
عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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