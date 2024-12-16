محمد البنا حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - كأس الرابطة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد حكام مبارة غدا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة دور المجموعات بين الاتحاد السكندري وبيراميدز

طاقم حكام مبارة الاتحاد وبيراميدز

محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد حسام طه مساعد أول ومحمد عزازي مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو ومحمد عطا حكم فيديو مساعد.

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس

وشهدت القائمة غياب عدد من نجوم الفريق أبرزها رمضان صبحي وماييلي وشريف اكرامي من قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.