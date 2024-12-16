اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - اتحاد الكرة، هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة النادي الأهلي، بمناسبة فوزه بجائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل ناد في القارة لعام ٢٠٢٤.

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته في رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإلى كل أعضاء مجلس إدارته والمسئولين عن اللعبة في النادي وإلى جماهيره العريضة.

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي، كلمتك

وأكد الاتحاد أيضًا على أن فوز الأهلي المستحق بهذه الجائزة يعكس المكانة الكبيرة للكرة المصرية على مستوى القارة واستمرار التفوق اللافت لها، داعيًا لتضافر جهود كافة عناصر اللعبة في بلدنا من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات لإسعاد الملايين من جماهيره ومحبي كرة القدم.

الأهلي أفضل نادي في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وبحصد النادي الأهلي جائزة أفضل ناد في أفريقيا للعام 2024، فإنه عزز رقمه القياسي كأكثر ناد تحقيقا للجائزة في التاريخ برصيد 7 مرات.

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