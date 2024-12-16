محطات مهمة في حياة أفضل حكم ومحكمة في القارة الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز الليبي معتز إبراهيم الشلماني والمغربية بشرى كربوبي بجائزة أفضل حكم وحكمة في أفريقيا وكما جاء فوز الماميروني إلفيس نوبوي افضل حكم مساعد في القارة خلال الحفل الذي اقيم مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

كاف يختار أفضل حكم في القارة السمراء لأول مرة

وحصل الليبي معتز الشلماني على جائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2024، في حدث هو الأول من نوعه لتكون هذه هي المرة الأولي في التاريخ التي تمنح فيها هذه الجائزة.

من هو معتز الشلماني ؟

ولد معتز الشلماني لأسرة رياضية بامتياز، فوالده الحكم السابق عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي السابق، وشقيقه الحكم أحمد الشلماني، حيث دخل الشقيقان مجال التحكيم فى عام 2009 وأصبحا حكمين دوليين منذ قرابة ثلاث سنوات ليسيرا على نهج والدهما، ويتألقا في ميدان التحكيم المحلي، بل وسجلا حضورهما في ميدان التحكيم الدولي، حيث أدارا العديد من المباريات الدولية على صعيد بطولات الأندية الأفريقية وضمن تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم.

بشرى كربونس الحكمة المغربية، كلمتك

بشرى كربوني أفضل محكمة في إفريقيا

وتوجت المحكمة الدولية المغربية بشرى كربوبي أفضل حكمة في إفريقيا اليوم خلال حفل جوائز الأفضل “مراكش 2024″، بقصر المؤتمرات بعاصمة النخيل.

وتعتبر كربوبي من بين أفضل المحكمات في المغرب وأفريقيا، حيث قادت العديد من المباريات الكبرى محليا وقاريا.

كربوبي حكمة كرة قدم دولية، وشرطية بمدينة مكناس شمال المغرب.

المغربية كربوبي هي المحكمة الوحيدة من بين المحكمات اللاتي شاركن في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي اقيمت في ساحل العاج.

إلفيس نوبوي أفضل حكم مساعد

الكاميروني إلفيس نوبوي توج بأفضل حكم مساعد في قارة افريقيا حيث يعتبر الكاميروني إلفيس نوبوي من افضل وابرز المساعدين الذي يشهد لهم بالكفاءة والخبرات العالية الذي قدمها خلال مسيرته التحكيمية في الفترة الاخيرة.

الكاميروني إلفيس نوبوي شارك في جميع البطولات الأفريقية والدولية وقدم فيها ادائا مشرفا لاسم بلاده والقارة الأفريقية والتي كان ابرزها كأس الأمم الأفريقية ودوري الأبطال الأفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس العالم للأندية ونهائيات كرة القدم للأولمبياد للرجال.

الكاميروني إلفيس نوبوي من مواليد ١٩٨٣ وحصل علي الشارة الدولية في عام ٢٠١٣

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.