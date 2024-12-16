التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين لاتسيو وإنتر ميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - الدوري الإيطالي، أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيله الأساسي لمواجهة لاتسيو، بملعب الأوليمبيكو، بعد قليل، في ختام منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ويتساوى الفريقان برصيد 31 نقطة، علما بأن نيراتزوري لعب 14 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يقع لاتسيو بالمركز الخامس ولعب مباراة أكثر.

فريق لاتسيو الايطالي، كلمتك



تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو

ويبدأ إنتر ميلان مباراته أمام لاتسيو بتشكيل مكون من:

سومير، باستوني، دي فري، بيسيك، ديماركو، ميخيتريان، هاكان، باريلا، دومفريس، تورام، لاوتارو.

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان

وكشف المدرب ماركو باروني تشكيلة فريقه لاتسيو أمام إنتر ميلان وجاء كالتالي:

بروفيديل، ماورسيتش، باتريك، خيلا، تافاريس، جندوزي، روفيلا، إيساكسين، بيدرو، زاكايني، نوسلين.

وفاز إنتر ميلان في آخر مبارياته على بارما بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي، بينما فاز لاتسيو على نابولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان اليوم

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي، وتنقل مباراة إنتر ولاتسيو على شاشة “AD Sports HD 1”.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

وأسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تعيين المعلق الرياضي المتألق “فارس عوض” على لقاء إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي (Serie A).

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