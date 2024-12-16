الرياضة - 08:51 - حالة الطقس.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا الثلاثاء 17 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 3 إلى الساعة 9 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 20 11 بنها 21 12 دمنهور 20 11 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 11 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 10 طنطا 20 12 دمياط 22 14 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 07 السويس 20 11 العريش 23 11 رفح 21 10 رأس سدر 22 11 نخل 18 01 كاترين 15 01 الطور 22 12 طابا 20 09 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 21 11 العلمين 20 10 مطروح 20 12 السلوم 19 08 سيوة 20 06 رأس غارب 25 14 الغردقة 26 14 سفاجا 25 12 مرسى علم 25 16 شلاتين 26 20 حلايب 25 19 أبو رماد 25 17 رأس حدربة 26 17 الفيوم 20 07 بني سويف 22 07 المنيا 23 06 أسيوط 23 06 سوهاج 24 09 قنا 25 11 الأقصر 25 10 أسوان 26 12 الوادي الجديد 25 09 أبو سمبل 26 14